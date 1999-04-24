Виноградова (Савина) Глафира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Савина) Глафира Николаевна

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Место рождения

г. Можайск

Дата рождения

08.02.1918

Дата смерти

24.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1918

Отец: Савин Николай Михайлович

Мать: Савина Мария Петровна

г. Можайск
Рождение ребёнка
27.01.1939

Сын: Виноградов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Виноградов Александр Александрович

г. Можайск
Рождение ребёнка
27.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Александр Александрович

г. Можайск
Рождение ребёнка
03.10.1943

Сын: Виноградов Николай Александрович

Отец ребёнка: Виноградов Александр Александрович

г. Москва
Рождение ребёнка
04.11.1950

Дочь: Виноградова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Виноградов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Александр Александрович

Смерть
24.04.1999
г. Москва
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