Виноградова (Савина) Глафира Николаевна
Место рожденияг. Можайск
Дата рождения08.02.1918
Дата смерти24.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1918
Отец: Савин Николай Михайлович
Мать: Савина Мария Петровна
г. Можайск
Рождение ребёнка
27.01.1939
Сын: Виноградов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Виноградов Александр Александрович
г. Можайск
Рождение ребёнка
27.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Александр Александрович
г. Можайск
Рождение ребёнка
03.10.1943
Сын: Виноградов Николай Александрович
Отец ребёнка: Виноградов Александр Александрович
г. Москва
Рождение ребёнка
04.11.1950
Дочь: Виноградова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Виноградов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1999
г. Москва