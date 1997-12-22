Виноградов Николай Александрович
Место рожденияг. Москва
Дата рождения03.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943
г. Москва
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Виноградов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Ивановна
г. Можайск
Рождение ребёнка
29.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Ивановна
г. Можайск
Бракосочетание
Неизвестно