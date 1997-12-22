Виноградов Александр Александрович
Место рожденияг. Можайск
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти22.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Отец: не указан
Мать: Сиропова Анна Андреевна
г. Можайск
Рождение ребёнка
27.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Глафира Николаевна
г. Можайск
Рождение ребёнка
27.01.1939
Сын: Виноградов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Виноградова Глафира Николаевна
г. Можайск
Рождение ребёнка
03.10.1943
Сын: Виноградов Николай Александрович
Мать ребёнка: Виноградова Глафира Николаевна
г. Москва
Рождение ребёнка
04.11.1950
Дочь: Виноградова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Виноградова Глафира Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1997
г. Москва