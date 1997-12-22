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Виноградов Александр Александрович

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Место рождения

г. Можайск

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

22.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: не указан

Мать: Сиропова Анна Андреевна

г. Можайск
Рождение ребёнка
27.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Глафира Николаевна

г. Можайск
Рождение ребёнка
27.01.1939

Сын: Виноградов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Виноградова Глафира Николаевна

г. Можайск
Рождение ребёнка
03.10.1943

Сын: Виноградов Николай Александрович

Мать ребёнка: Виноградова Глафира Николаевна

г. Москва
Рождение ребёнка
04.11.1950

Дочь: Виноградова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Виноградова Глафира Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Глафира Николаевна

Смерть
22.12.1997
г. Москва
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