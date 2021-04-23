Чистяков Илья Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1977
Отец: Чистяков Алексей Гермогенович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.10.2004
Дочь: Чистякова Валерия Ильинична
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности