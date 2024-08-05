Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Тихон Сидорович

Рождение ребёнка
24.07.1863

Сын: Телюков Борис Тиханович

Отец ребёнка: Телюков Тихон Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1866

Сын: Телюков Игнат Тиханович

Отец ребёнка: Телюков Тихон Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Телюков Иван Тиханович

Отец ребёнка: Телюков Тихон Сидорович

Смерть
Неизвестно

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