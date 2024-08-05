Телюков Борис Тиханович
Место рождения
Дата рождения24.07.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1863
Отец: Телюков Тихон Сидорович
Мать: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломонида Филипповна
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: (Телюкова) Анастасия Борисовна
Мать ребёнка: Соломонида Филипповна
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: (Телюкова) Анна Борисовна
Мать ребёнка: Соломонида Филипповна
Смерть
Неизвестно