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Телюков Борис Тиханович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.07.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1863

Отец: Телюков Тихон Сидорович

Мать: Екатерина Федоровна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонида Филипповна

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: (Телюкова) Анастасия Борисовна

Мать ребёнка: Соломонида Филипповна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: (Телюкова) Анна Борисовна

Мать ребёнка: Соломонида Филипповна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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