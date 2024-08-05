Телюков Тихон Сидорович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Телюков Сидор Алексеевич
Мать: Пелагея Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1863
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
28.05.1866
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Смерть
Неизвестно