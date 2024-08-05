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Телюков Тихон Сидорович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Телюков Сидор Алексеевич

Мать: Пелагея Максимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
24.07.1863

Сын: Телюков Борис Тиханович

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1866

Сын: Телюков Игнат Тиханович

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Телюков Иван Тиханович

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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