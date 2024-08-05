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Телюков Игнат Тиханович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1866

Отец: Телюков Тихон Сидорович

Мать: Екатерина Федоровна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Телюков Кузьма Игнатьевич

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.08.1897

Дочь: (Телюкова) Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1900

Сын: Телюков Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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