Телюков Игнат Тиханович
Место рождения
Дата рождения28.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1866
Отец: Телюков Тихон Сидорович
Мать: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Телюков Кузьма Игнатьевич
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.08.1897
Дочь: (Телюкова) Наталья Игнатьевна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.05.1900
Сын: Телюков Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно