Кузьмичева (Лещинская) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичева (Лещинская) Елизавета Иосифовна

Кузьмичева (Лещинская) Елизавета Иосифовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1907

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лещинский Иосиф Бернардович

Мать: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Павел Иванович

Смерть
1975
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.