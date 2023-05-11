Кузьмичева (Лещинская) Елизавета Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмичев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмичев Павел Иванович
Смерть
1975