Кузьмичев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кузьмичев Иван Лукич
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета Иосифовна
Смерть
1994