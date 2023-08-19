Кузьмичев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичев Павел Иванович

Кузьмичев Павел Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1906

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Между 1868 и 1871 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кузьмичев Иван Лукич

Мать: Кузьмичева Марина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета Иосифовна

Смерть
1994
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург