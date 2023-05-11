Лещинский Иосиф Бернардович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Лещинский Бернард
Мать: Лещинская (Юдейко) Анна
Сын: Лещинский Иосиф-Константин Иосифович
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Сын: Лещинский Константин Иосифович
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Сын: Лещинский Михаил (Болеслав) Иосифович
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Дочь: Соловьева (Лещинская) София Иосифовна
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Дочь: Бобовская (Лещинская) Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Дочь: Лещинская Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Сын: Лещинский Станислав Иосифович
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Сын: Лещинский Антон Иосифович
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Дочь: Кузьмичева (Лещинская) Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Дочь: Лещинская Виктория Иосифовна
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Дочь: Митрошина (Лещинская) Мария (Марина) Иосифовна
Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна