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Лещинский Иосиф Бернардович

Место рождения

Шяуляй, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Лещинский Бернард

Мать: Лещинская (Юдейко) Анна

Шяуляй, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Лещинский Иосиф-Константин Иосифович

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лещинский Константин Иосифович

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лещинский Михаил (Болеслав) Иосифович

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Соловьева (Лещинская) София Иосифовна

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бобовская (Лещинская) Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лещинская Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лещинский Станислав Иосифович

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лещинский Антон Иосифович

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузьмичева (Лещинская) Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лещинская Виктория Иосифовна

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Митрошина (Лещинская) Мария (Марина) Иосифовна

Мать ребёнка: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва

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