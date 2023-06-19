Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Лещинский Иосиф-Константин Иосифович
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Сын: Лещинский Константин Иосифович
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Сын: Лещинский Михаил (Болеслав) Иосифович
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Дочь: Соловьева София Иосифовна
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Дочь: Бобовская Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Дочь: Лещинская Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Сын: Лещинский Станислав Иосифович
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Сын: Лещинский Антон Иосифович
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Дочь: Кузьмичева Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Дочь: Лещинская Виктория Иосифовна
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович
Дочь: Митрошина Мария (Марина) Иосифовна
Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович