Лещинская (Сельская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Мать: Сельская Розалия-Эмма Вильгельмовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лещинский Иосиф-Константин Иосифович

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лещинский Константин Иосифович

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лещинский Михаил (Болеслав) Иосифович

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Соловьева София Иосифовна

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бобовская Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лещинская Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лещинский Станислав Иосифович

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лещинский Антон Иосифович

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузьмичева Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лещинская Виктория Иосифовна

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Митрошина Мария (Марина) Иосифовна

Отец ребёнка: Лещинский Иосиф Бернардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещинский Иосиф Бернардович

Смерть
Неизвестно