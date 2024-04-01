Черкашенин Емельян Малолеток Д. Новопавловской Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиМежду 1791 и 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Черкашенин Нефед Яковлев
Мать: Черкасова ?
Бракосочетание
26.01.1774
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
оба первым браком
Рождение ребёнка
11.01.1775
Дочь: Седакова Татьяна Емельянова
Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.12.1780
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1783
Рождение ребёнка
17.09.1786
Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна
Рождение ребёнка
15.07.1788
Сын: Черкашенин Василий Емельянов
Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна
Бракосочетание
После 1791
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1791 и 1795