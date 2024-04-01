Черкашенин Емельян Малолеток Д. Новопавловской Нефедов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенин Емельян Малолеток Д. Новопавловской Нефедов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Между 1791 и 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Жена

Около 1756 г.р.
Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Черкашенин Нефед Яковлев

Мать: Черкасова ?

Бракосочетание
26.01.1774

Жена: Черкашенина Параскева Петрова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
оба первым браком
Рождение ребёнка
11.01.1775

Дочь: Седакова Татьяна Емельянова

Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.12.1780

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Черкасов Дмитрий Казак Кр. Полуденной Емельянов

Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна

Рождение ребёнка
17.09.1786

Сын: Черкасов Иван Емельянов

Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна

Рождение ребёнка
15.07.1788

Сын: Черкашенин Василий Емельянов

Мать ребёнка: Черкашенина Парасковья Антоновна

Бракосочетание
После 1791

Жена: Щеголева 1, Черкашенина 2 Марфа Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашенина Парасковья Антоновна

Смерть
Между 1791 и 1795
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