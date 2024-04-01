Щеголева 1, Черкашенина 2 (Косулина) Марфа Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева 1, Черкашенина 2 (Косулина) Марфа Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Косулин Карп Отст. Драгун Д.Новопавловки

Мать: Косулина 1 Жена

Бракосочетание
По 13.01.1773

Муж: Щеголев Ерофей Анисимов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.05.1784

Сын: Щеголев Дмитрий Ерофеев

Отец ребёнка: Щеголев Ерофей Анисимов

Бракосочетание
После 1791

Муж: Черкашенин Емельян Малолеток Д. Новопавловской Нефедов

Смерть
Неизвестно
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