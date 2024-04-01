Щеголева 1, Черкашенина 2 (Косулина) Марфа Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
По 13.01.1773
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.05.1784
Отец ребёнка: Щеголев Ерофей Анисимов
Бракосочетание
После 1791
Смерть
Неизвестно