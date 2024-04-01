Косулина 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косулина 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Дурдина Параскева Карпова

Отец ребёнка: Косулин Карп Отст. Драгун Д.Новопавловки

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Косулин Василий Карпов

Отец ребёнка: Косулин Карп Отст. Драгун Д.Новопавловки

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Щеголева 1, Черкашенина 2 Марфа Карпова

Отец ребёнка: Косулин Карп Отст. Драгун Д.Новопавловки

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косулин Карп Отст. Драгун Д.Новопавловки

Смерть
Неизвестно
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