Косулина 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Дурдина Параскева Карпова
Отец ребёнка: Косулин Карп Отст. Драгун Д.Новопавловки
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Косулин Карп Отст. Драгун Д.Новопавловки
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Щеголева 1, Черкашенина 2 Марфа Карпова
Отец ребёнка: Косулин Карп Отст. Драгун Д.Новопавловки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно