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Брискин Борис Давидович

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

19.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1941

Отец: Брискин Давид Яковлевич

Мать: Брискина Циля Борисовна

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
06.09.1947

Жена: Брискина Инна Давидовна

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
30.10.1969

Дочь: Каминская Стелла Борисовна

Мать ребёнка: Брискина Инна Давидовна

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
06.11.1975

Сын: Брискин Роберт Борисович

Мать ребёнка: Брискина Инна Давидовна

Ташкент, Узбекистан
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