Брискин Борис Давидович
Место рождения
Дата рождения19.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1941
Отец: Брискин Давид Яковлевич
Мать: Брискина Циля Борисовна
Бракосочетание
06.09.1947
Жена: Брискина Инна Давидовна
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
30.10.1969
Дочь: Каминская Стелла Борисовна
Мать ребёнка: Брискина Инна Давидовна
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
06.11.1975
Мать ребёнка: Брискина Инна Давидовна
Ташкент, Узбекистан