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Брискин Давид Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Брискин Яков Янкелевич

Мать: Брискина Рая Давидовна

Рождение ребёнка
19.01.1941

Сын: Брискин Борис Давидович

Мать ребёнка: Брискина Циля Борисовна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.08.1946

Сын: Брискин Ефим Давидович

Мать ребёнка: Брискина Циля Борисовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брискина Циля Борисовна

Смерть
2004
Хайфа, Израиль
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