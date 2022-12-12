Брискин Давид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Брискин Яков Янкелевич
Мать: Брискина Рая Давидовна
Рождение ребёнка
19.01.1941
Мать ребёнка: Брискина Циля Борисовна
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.08.1946
Мать ребёнка: Брискина Циля Борисовна
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брискина Циля Борисовна
Смерть
2004
Хайфа, Израиль