Брискина (Кушнир) Циля Борисовна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.04.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: Кушнир Фейга
Рождение ребёнка
19.01.1941
Отец ребёнка: Брискин Давид Яковлевич
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.08.1946
Отец ребёнка: Брискин Давид Яковлевич
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.2001
Хайфа, Израиль