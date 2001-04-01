Брискина (Кушнир) Циля Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брискина (Кушнир) Циля Борисовна

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Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Кушнир Фейга

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.01.1941

Сын: Брискин Борис Давидович

Отец ребёнка: Брискин Давид Яковлевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.08.1946

Сын: Брискин Ефим Давидович

Отец ребёнка: Брискин Давид Яковлевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брискин Давид Яковлевич

Смерть
?.04.2001
Хайфа, Израиль
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