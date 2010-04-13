Брискина (Мирмович) Инна Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брискина (Мирмович) Инна Давидовна

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Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

06.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1947

Отец: Мирмович Давид Израилевич

Мать: Мирмович Роня Наумовна

Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
06.09.1947

Муж: Брискин Борис Давидович

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
30.10.1969

Дочь: Каминская Стелла Борисовна

Отец ребёнка: Брискин Борис Давидович

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
06.11.1975

Сын: Брискин Роберт Борисович

Отец ребёнка: Брискин Борис Давидович

Ташкент, Узбекистан
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