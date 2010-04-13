Брискина (Мирмович) Инна Давидовна
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения06.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1947
Отец: Мирмович Давид Израилевич
Мать: Мирмович Роня Наумовна
Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
06.09.1947
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
30.10.1969
Дочь: Каминская Стелла Борисовна
Отец ребёнка: Брискин Борис Давидович
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
06.11.1975
Отец ребёнка: Брискин Борис Давидович
Ташкент, Узбекистан