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Мерзляков Иннокентий Павлович

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Место рождения

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.11.1908

Дата смерти

18.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1908

Отец: Мерзляков Павел Прокопьевич

Мать: Мерзлякова Мария Агафоновна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 1933

Жена: Мерзлякова Евдокия Георгиевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерзлякова Евдокия Георгиевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Мерзляков Иван Иннокентьевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Евдокия Георгиевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.12.1942
Букино, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
причина смерти: погиб во время второй мировой войны
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