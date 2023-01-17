Мерзляков Иннокентий Павлович
Место рождения
Дата рождения23.11.1908
Дата смерти18.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1908
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
24.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мерзлякова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Мерзляков Иван Иннокентьевич
Мать ребёнка: Мерзлякова Евдокия Георгиевна
Смерть
18.12.1942
Букино, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
причина смерти: погиб во время второй мировой войны