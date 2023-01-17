Мерзлякова (Петрова) Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1912
Дата смерти06.12.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1912
Отец: Петров Георгий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
24.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мерзляков Иннокентий Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Мерзляков Иван Иннокентьевич
Отец ребёнка: Мерзляков Иннокентий Павлович
Смерть
06.12.1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
причина смерти: естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тимирязевское, город Томск, Томская область