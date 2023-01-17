Мерзлякова (Петрова) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова (Петрова) Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

29.07.1912

Дата смерти

06.12.1993

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1912

Отец: Петров Георгий Михайлович

Мать: не указана

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 1933

Муж: Мерзляков Иннокентий Павлович

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерзляков Иннокентий Павлович

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Мерзляков Иван Иннокентьевич

Отец ребёнка: Мерзляков Иннокентий Павлович

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.12.1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
причина смерти: естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тимирязевское, город Томск, Томская область
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