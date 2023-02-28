Мерзлякова (Афанасьева) Мария Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова (Афанасьева) Мария Агафоновна

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Место рождения

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Афанасьев Агафон Неизвестно

Мать: Афанасьева Неизвестно Неизвестно

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.02.1908

Муж: Мерзляков Павел Прокопьевич

Зеледеево, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.11.1908

Сын: Мерзляков Иннокентий Павлович

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.04.1910

Дочь: Неизвестно Глафира Павловна

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Мерзляков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1912

Дочь: Мерзляков Анфия Павловна

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.03.1914

Сын: Мерзляков Александр Павлович

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.04.1920

Дочь: Неизвестно Лидия Павловна

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1923

Сын: Мерзляков Виктор Павлович

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Около 1968
Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
причина смерти: неизвестно
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