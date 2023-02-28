Мерзлякова (Афанасьева) Мария Агафоновна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
15.02.1908
Зеледеево, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.11.1908
Сын: Мерзляков Иннокентий Павлович
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
16.04.1910
Дочь: Неизвестно Глафира Павловна
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.10.1911
Сын: Мерзляков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.12.1912
Дочь: Мерзляков Анфия Павловна
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.03.1914
Сын: Мерзляков Александр Павлович
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
18.04.1920
Дочь: Неизвестно Лидия Павловна
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.05.1923
Сын: Мерзляков Виктор Павлович
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Смерть
Около 1968
причина смерти: неизвестно