Афанасьева (Неизвестно) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Неизвестно) Евдокия Герасимовна

Место рождения

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Неизвестно Татьяна Агафоновна

Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.01.1888

Дочь: Мерзлякова Мария Агафоновна

Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Агафон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Анна Агафонова

Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Иван Агафонович

Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Николай Агафонович

Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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