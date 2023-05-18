Афанасьева (Неизвестно) Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Неизвестно Татьяна Агафоновна
Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.01.1888
Дочь: Мерзлякова Мария Агафоновна
Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Анна Агафонова
Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Иван Агафонович
Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Николай Агафонович
Отец ребёнка: Афанасьев Агафон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно