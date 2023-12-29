Попов Василий Зосимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти?.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Попов Зосим Николаевич
Мать: Попова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарьящева (Попова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1919
Дочь: Латухина (Попова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.12.1969
Похоронен в Черепаново