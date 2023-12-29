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Попов Василий Зосимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

?.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Попов Зосим Николаевич

Мать: Попова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарьящева (Попова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1919

Дочь: Латухина (Попова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.12.1969
Похоронен в Черепаново

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