Попов Зосим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Попов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Попова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Попова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Попова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Александра Зосимовна
Мать ребёнка: Попова Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.07.1894
Мать ребёнка: Попова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Попов Илья Зосимович
Мать ребёнка: Попова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Егор Зосимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов ? Зосимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно