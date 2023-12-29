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Попов Зосим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Попов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Попов Михаил Зосимович

Мать ребёнка: Попова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Попов Тимофей Зосимович

Мать ребёнка: Попова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Попов Василий Зосимович

Мать ребёнка: Попова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Александра Зосимовна

Мать ребёнка: Попова Анна Петровна

Рождение ребёнка
18.07.1894

Сын: Попов Антон Зосимович

Мать ребёнка: Попова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Попов Илья Зосимович

Мать ребёнка: Попова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Егор Зосимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов ? Зосимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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