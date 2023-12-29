Латухина (Попова) Анна Васильевна
Место рожденияг. Сапожок, с. Малый Сапожок, Рязанская обл.
Дата рождения27.01.1919
Дата смерти12.01.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1919
Отец: Попов Василий Зосимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.12.1946
Акт о заключении брака №1265 от 13.12.1946 г, составлен Бюро ЗАГС г.Магадан Управления НКВД по строительству на Дальнем Севере НКВД СССР
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Латухина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Латухин Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латухин Николай Петрович
Развод
16.12.1971
Акт о расторжении брака №1214 от 16.12.1971, составлен Исполнительный комитет Люберецкого городского Совета депутатов трудящихся Московской области Бюрол ЗАГС
Бракосочетание
21.02.1975
Актовая запись №205 городской ЗАГС г.Люберцы Московской области
Смерть
12.01.1992
Причина смерти: Рак толстой кишки