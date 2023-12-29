Латухина (Попова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латухина (Попова) Анна Васильевна

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Место рождения

г. Сапожок, с. Малый Сапожок, Рязанская обл.

Дата рождения

27.01.1919

Дата смерти

12.01.1992

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1919

Отец: Попов Василий Зосимович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.12.1946

Муж: Латухин Николай Петрович

Акт о заключении брака №1265 от 13.12.1946 г, составлен Бюро ЗАГС г.Магадан Управления НКВД по строительству на Дальнем Севере НКВД СССР
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Латухина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Латухин Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латухин Николай Петрович

Развод
16.12.1971

Муж: Латухин Николай Петрович

Акт о расторжении брака №1214 от 16.12.1971, составлен Исполнительный комитет Люберецкого городского Совета депутатов трудящихся Московской области Бюрол ЗАГС
Бракосочетание
21.02.1975

Муж: Латухин Николай Петрович

Актовая запись №205 городской ЗАГС г.Люберцы Московской области
Смерть
12.01.1992
Причина смерти: Рак толстой кишки

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