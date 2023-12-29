Захарьящева (Попова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Василий Зосимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарьящева Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Захарьящев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарьящев Семен
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1989