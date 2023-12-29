Захарьящева (Попова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьящева (Попова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1989

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Василий Зосимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарьящева Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Захарьящев Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьящев Семен

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1989

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