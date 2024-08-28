Калинин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Калинин Иван Федорович
ГАСО, 24-25-330-36об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 97л
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Калинина) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Калинина) Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Калинина) Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1846
Сын: Калинин Михайло Тимофеевич
Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Калинина) Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна
ГАСО, 179-1-213-156л
Смерть
Неизвестно