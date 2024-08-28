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Калинин Тимофей Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Калинин Иван Федорович

Мать: Калинина Федора Нестеровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-36об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97л
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Калинина) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Калинина) Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Калинина) Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1844

Сын: Калинин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1846

Сын: Калинин Михайло Тимофеевич

Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Калинина) Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Смерть
Неизвестно

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