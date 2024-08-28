Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Комарова) Евдокия Ерофеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Комаров Ерофей Иванович

Мать: Комарова (Боровкова) Евдокия Демидовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-40л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97л
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Калинина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Калинина) Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Калинина) Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1844

Сын: Калинин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1846

Сын: Калинин Михайло Тимофеевич

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Калинина) Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Смерть
Неизвестно

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