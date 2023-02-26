Ефросиния (Параскева) Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния (Параскева) Анисимова

Ефросиния (Параскева) Анисимова

avatar

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Холмы
Бракосочетание
17.10.1795

Муж: Ефимий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1796

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Андреев

д.Узривицы
Рождение ребёнка
28.10.1799

Дочь: Зиновия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close