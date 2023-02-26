Ефросиния (Параскева) Анисимова
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1795
Муж: Ефимий Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1796
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Андреев
д.Узривицы
Рождение ребёнка
28.10.1799
Дочь: Зиновия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Андреев
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно