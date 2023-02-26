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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1773
Сын: Афанасий Анисимов
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Даниил Анисимов
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Ефросиния (Параскева) Анисимова
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Кирей Анисимов
Мать ребёнка: ?
д.Холмы