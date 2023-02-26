Анна Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1800
Дочь: Евдокия Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Алексеев
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1801
Сын: Емельян Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Алексеев
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иродион Алексеев
Смерть
Неизвестно