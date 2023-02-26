Анна Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Анисимова

Анна Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1800

Дочь: Евдокия Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Алексеев

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1801

Сын: Емельян Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Алексеев

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иродион Алексеев

Смерть
Неизвестно
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