Иродион Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродион Алексеев

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Место рождения

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: ?

Мать: ?

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1800

Дочь: Евдокия Иродионова

Мать ребёнка: Анна Анисимова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1801

Сын: Емельян Иродионов

Мать ребёнка: Анна Анисимова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Анисимова

Смерть
Неизвестно
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