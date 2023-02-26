Иродион Алексеев
Место рожденияд.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1800
Дочь: Евдокия Иродионова
Мать ребёнка: Анна Анисимова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1801
Сын: Емельян Иродионов
Мать ребёнка: Анна Анисимова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Анисимова
Смерть
Неизвестно