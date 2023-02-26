Афанасий Анисимов
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Параскева Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Холмы
Рождение ребёнка
13.02.1795
Дочь: Агафия Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Холмы
Рождение ребёнка
08.03.1797
Дочь: Евдокия Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Данилова
Смерть
Неизвестно