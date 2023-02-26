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Афанасий Анисимов

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: ?

Мать: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Параскева Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Холмы
Рождение ребёнка
13.02.1795

Дочь: Агафия Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Холмы
Рождение ребёнка
08.03.1797

Дочь: Евдокия Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Данилова

Смерть
Неизвестно
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