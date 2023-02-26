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Ефимий Андреев

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Место рождения

д.Узривицы

Дата рождения

1770

Дата смерти

15.06.1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Варвара Стефанова

д.Узривицы
Бракосочетание
17.10.1795

Жена: Ефросиния (Параскева) Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1796

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Параскева) Анисимова

д.Узривицы
Рождение ребёнка
28.10.1799

Дочь: Зиновия Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Параскева) Анисимова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
15.06.1806
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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