Ефимий Андреев
Место рожденияд.Узривицы
Дата рождения1770
Дата смерти15.06.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Варвара Стефанова
д.Узривицы
Бракосочетание
17.10.1795
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1796
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Параскева) Анисимова
д.Узривицы
Рождение ребёнка
28.10.1799
Дочь: Зиновия Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Параскева) Анисимова
Смерть
15.06.1806