Францкевич Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Францкевич Яков Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1868

Сын: Францкевич Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Францкевич Прузына Ивановна

Улановщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Францкевич Прузына Ивановна

Смерть
Неизвестно
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