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Францкевич Герасим Яковлевич

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Место рождения

Улановщина, Красненский, Минская область, Беларусь

Дата рождения

29.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1868

Отец: Францкевич Яков Фёдорович

Мать: Францкевич Прузына Ивановна

Улановщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Крещение
02.03.1868
Улановщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
25.05.1892

Жена: Францкевич Михалина Игнатьевна

Улановщина, Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
29.12.1895

Сын: Францкевич Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.04.1897

Сын: Францкевич Донат

Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна

Видевщина, Минск, Беларусь
Мать: деревни Видевщины крестьянская дочь Евдокия Петрова Романович
Рождение ребёнка
06.07.1898

Сын: Францкевич Иван Герасимович

Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна

Улановщина, Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
1902

Сын: Францкевич Консантин Герасимович

Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Юлия Герасимовна

Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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