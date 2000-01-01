Францкевич Герасим Яковлевич
Место рожденияУлановщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Дата рождения29.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.02.1868
Улановщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Крещение
02.03.1868
Улановщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
25.05.1892
Улановщина, Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
29.12.1895
Сын: Францкевич Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.04.1897
Сын: Францкевич Донат
Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна
Видевщина, Минск, Беларусь
Мать: деревни Видевщины крестьянская дочь Евдокия Петрова Романович
Рождение ребёнка
06.07.1898
Сын: Францкевич Иван Герасимович
Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна
Улановщина, Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
1902
Сын: Францкевич Консантин Герасимович
Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Юлия Герасимовна
Мать ребёнка: Францкевич Михалина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно