Францкевич Прузына Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Францкевич Прузына Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1868

Сын: Францкевич Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Францкевич Яков Фёдорович

Улановщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Францкевич Яков Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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