Зинкевич Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинкевич Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1931

Дата смерти

15.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 13.03.1958

Сын: Зинкевич Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Зинкевич Валентина Ивановна

Солонечное, Рыбинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.?

Дочь: Абрамова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Зинкевич Валентина Ивановна

Смерть
15.03.2013
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