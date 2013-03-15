Зинкевич Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1931
Дата смерти15.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 13.03.1958
Сын: Зинкевич Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Зинкевич Валентина Ивановна
Солонечное, Рыбинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.?
Дочь: Абрамова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Зинкевич Валентина Ивановна
Смерть
15.03.2013