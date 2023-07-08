Абрамова (Зинкевич) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Зинкевич) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.?

Отец: Зинкевич Николай Максимович

Мать: Зинкевич Валентина Ивановна

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