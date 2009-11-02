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Зинкевич Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1933

Дата смерти

02.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 13.03.1958

Сын: Зинкевич Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Зинкевич Николай Максимович

Солонечное, Рыбинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.?

Дочь: Абрамова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Зинкевич Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинкевич Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.11.2009
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