Зинкевич Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1933
Дата смерти02.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 13.03.1958
Сын: Зинкевич Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Зинкевич Николай Максимович
Солонечное, Рыбинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.?
Дочь: Абрамова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Зинкевич Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинкевич Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.11.2009