Зинкевич Анатолий Николаевич
Место рожденияСолонечное, Рыбинский район, Красноярский край
Дата рожденияВычислено 13.03.1958
Дата смерти23.11.21
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 13.03.1958
Солонечное, Рыбинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 30.12.1998
Дочь: Шабловская Дарья Анатольевна
Мать ребёнка: Павленко Надежда Нестеровна
Мухен, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинкевич Сергей Анатольевич
Смерть
23.11.21
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край