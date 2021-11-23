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Зинкевич Анатолий Николаевич

Место рождения

Солонечное, Рыбинский район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 13.03.1958

Дата смерти

23.11.21

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 13.03.1958

Отец: Зинкевич Николай Максимович

Мать: Зинкевич Валентина Ивановна

Солонечное, Рыбинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 30.12.1998

Дочь: Шабловская Дарья Анатольевна

Мать ребёнка: Павленко Надежда Нестеровна

Мухен, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинкевич Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.11.21
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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