Щербенко Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1999
Отец: Щербенко Тимофей Вячеславович
Мать: Щербенко Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.2017
Дочь: Пасюга Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Пасюга Евгений Павлович
Рождение ребёнка
08.05.2019
Дочь: Пасюга Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Пасюга Евгений Павлович