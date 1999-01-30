Щербенко Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербенко Анна Тимофеевна

Щербенко Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1999

Отец: Щербенко Тимофей Вячеславович

Мать: Щербенко Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасюга Евгений Павлович

Рождение ребёнка
07.03.2017

Дочь: Пасюга Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Пасюга Евгений Павлович

Рождение ребёнка
08.05.2019

Дочь: Пасюга Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Пасюга Евгений Павлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.