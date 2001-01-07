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Щербенко Тимофей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1971

Дата смерти

07.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1971

Отец: Щербенко Вячеслав Геннадьевич

Мать: Мезина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербенко Юлия

Рождение ребёнка
30.03.1993

Дочь: Щербенко Анжелика Тимофеевна

Мать ребёнка: Щербенко Юлия

Рождение ребёнка
18.08.1995

Дочь: Щербенко Жанна Тимофеевна

Мать ребёнка: Щербенко Юлия

Рождение ребёнка
30.01.1999

Дочь: Щербенко Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Щербенко Юлия

Смерть
07.01.2001

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