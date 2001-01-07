Щербенко Тимофей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1971
Дата смерти07.01.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербенко Юлия
Рождение ребёнка
30.03.1993
Дочь: Щербенко Анжелика Тимофеевна
Мать ребёнка: Щербенко Юлия
Рождение ребёнка
18.08.1995
Дочь: Щербенко Жанна Тимофеевна
Мать ребёнка: Щербенко Юлия
Рождение ребёнка
30.01.1999
Дочь: Щербенко Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Щербенко Юлия
Смерть
07.01.2001