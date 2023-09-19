Щербенко Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1993
Дочь: Щербенко Анжелика Тимофеевна
Отец ребёнка: Щербенко Тимофей Вячеславович
Рождение ребёнка
18.08.1995
Дочь: Щербенко Жанна Тимофеевна
Отец ребёнка: Щербенко Тимофей Вячеславович
Рождение ребёнка
30.01.1999
Дочь: Щербенко Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Щербенко Тимофей Вячеславович
Смерть
Неизвестно