Щербенко Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербенко Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербенко Тимофей Вячеславович

Рождение ребёнка
30.03.1993

Дочь: Щербенко Анжелика Тимофеевна

Отец ребёнка: Щербенко Тимофей Вячеславович

Рождение ребёнка
18.08.1995

Дочь: Щербенко Жанна Тимофеевна

Отец ребёнка: Щербенко Тимофей Вячеславович

Рождение ребёнка
30.01.1999

Дочь: Щербенко Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Щербенко Тимофей Вячеславович

Смерть
Неизвестно

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