Пасюга Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасюга Евгений Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербенко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.03.2017

Дочь: Пасюга Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Щербенко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.05.2019

Дочь: Пасюга Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Щербенко Анна Тимофеевна

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