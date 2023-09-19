Пасюга Евгений Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербенко Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.03.2017
Дочь: Пасюга Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Щербенко Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.05.2019
Дочь: Пасюга Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Щербенко Анна Тимофеевна