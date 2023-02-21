Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1916

Сын: Норкин Иван Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Норкин Егор Иосифович

Варжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Норкина Клавдия Геориевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Норкин Егор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норкин Егор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Норкин Егор Иосифович

Варжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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