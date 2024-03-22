Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Варжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Норкин Егор Иосифович

Мать: Ефросинья

Варжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1932

Сын: Кропотов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кропотов Петр Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотов Александр Петрович

Отец ребёнка: Кропотов Петр Филатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропотов Петр Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотов Николай Петрович

Отец ребёнка: Кропотов Петр Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Кропотов Петр Филатович

Место жительства
Неизвестно
Кокоровщина, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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