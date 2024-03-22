Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Норкин Егор Иосифович
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
03.12.1932
Отец ребёнка: Кропотов Петр Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотов Александр Петрович
Отец ребёнка: Кропотов Петр Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотов Николай Петрович
Отец ребёнка: Кропотов Петр Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кропотов Петр Филатович
Место жительства
Неизвестно
Кокоровщина, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно