Норкин Иван Георгиевич (Егорович)
Место рождения
Дата рождения24.04.1916
Дата смерти14.07.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1916
Отец: Норкин Егор Иосифович
Мать: Ефросинья
Место жительства
1936
Рождение ребёнка
27.02.1937
Мать ребёнка: Скочилова Текуса Петровна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Норкин Юрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Норкина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)