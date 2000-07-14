Норкин Иван Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоркин Иван Георгиевич (Егорович)

Норкин Иван Георгиевич (Егорович)

avatar

Место рождения

Варжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.04.1916

Дата смерти

14.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1916

Отец: Норкин Егор Иосифович

Мать: Ефросинья

Варжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
1936
Серебряковское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1937

Сын: Норкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Скочилова Текуса Петровна

Серебряковское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1941

Сын: Норкин Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Норкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Норкина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скочилова Текуса Петровна

Смерть
14.07.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close