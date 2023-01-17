Шигорина (Писарева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШигорина (Писарева) Валентина Александровна

Шигорина (Писарева) Валентина Александровна

avatar

Место рождения

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1945

Отец: Писарев Александр Александрович

Мать: Писарева Ариадна Дмитриевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1968

Сын: Шигорин Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Шигорин Леонид

Рождение ребёнка
17.04.1971

Сын: Шигорин Вадим Леонидович

Отец ребёнка: Шигорин Леонид

Рождение ребёнка
02.09.1972

Сын: Шигорин Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Шигорин Леонид

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигорин Леонид

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close