Шигорина (Писарева) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения19.12.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1945
Рождение ребёнка
04.05.1968
Сын: Шигорин Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Шигорин Леонид
Рождение ребёнка
17.04.1971
Отец ребёнка: Шигорин Леонид
Рождение ребёнка
02.09.1972
Сын: Шигорин Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Шигорин Леонид
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шигорин Леонид